VIDEO - Insigne al concerto di Rocco Hunt: "Manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi"

Lorenzo Insigne è stato l'ospite speciale del concerto di Rocco Hunt 'Libertà+Rivoluzione Tour' di questa sera a Napoli. Sul palco del Palapartenope è salito anche il capitano del Napoli accolto dagli applausi e dai cori dei tanti spettatori presenti a pochi giorni dalla sua ultima partita al Maradona con la maglia azzurra.

“Grazie a tutti, come ben sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli”, questo il messaggio di Insigne per tutti i tifosi azzurri. Il rapper napoletano ha poi invitato tutto il pubblico a rivolgere "un applauso per Lorenzo Insigne! La storia però non si cancella e quanto vuoi bene a questa città i ragazzi lo sanno". Di seguito le immagini.