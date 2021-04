Insigne promosso dai quotidiani: "S'inventa l'autogol e si muove come un folletto"

Fra i protagonisti del Napoli nel pareggio contro l'Inter capolista c'è senza dubbio Lorenzo Insigne. Per La Gazzetta dello Sport il capitano azzurro è il migliore dei suoi: "Con una diagonale da grande difensore chiude bene su Hakimi nel primo tempo. S'inventa l'azione del (auto) gol. È sempre nel vivo del gioco. E nel finale è anticipato da Brozovic a un passo dalla porta". Voto 7 da Tuttosport: "Come un folletto, ogni volta in cui si materializza, crea scompiglio nella difesa dell'Inter e, in tal senso, è emblematica l'azione che porta all'autogol di Handanovic- Brilla pure in difesa, intercettando un pericolosissimo pallone davanti a Mere su una ripartenza nerazzurra: festeggiato come un gol".

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7