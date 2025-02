Inzaghi pensa già al Napoli: tutti i diffidati verso la panchina contro il Genoa

Simone Inzaghi pensa a tutelare i suoi diffidati in vista della sfida al Napoli.

Simone Inzaghi pensa a tutelare i suoi diffidati in vista della sfida al Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione in vista del match al Genoa: "Al pari, peraltro, di Carlos Augusto, che contro la Juve ha rimediato una contusione al polpaccio. Probabile che anche oggi faccia un allenamento differenziato, nella speranza che recuperi per il Genoa.

Il brasiliano, infatti, sarebbe utile per dare un po' di fiato a Bastoni e Dimarco, due tra i nerazzurri più affaticati. Peraltro, il difensore è tra i diffidati, come Mkhitaryan e la new-entry Barella, e quindi a rischio squalifica per il Napoli. Contro il Genoa, dunque, sono tutti e tre candidati ad accomodarsi in panchina".