Juve, con l'addio di Giuntoli niente Osimhen: il sogno è un bomber (che piace al Napoli)

L’ex dt Giuntoli aveva previsto un investimento da 80-85 milioni per convincere il Napoli a cedere Osimhen;

La Juventus non è più su Victor Osimhen: ora l'obiettivo è Gyokeres. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La Juve di Giuntoli ha sborsato 250 milioni per rivoluzionare la squadra con 13 nuovi acquisti nell’ultimo anno e adesso sembra intenzionata a usare i premi Champions (quelli ottenuti nel 2024-25 e quelli in arrivo per il 2025-26) per rinforzare l’attacco.

Non a caso, l’ex dt aveva previsto un investimento da 80-85 milioni per convincere il Napoli a cedere Osimhen; viste le alte pretese del nigeriano - che ha fatto penare persino l’Al-Hilal - la suggestione si è eclissata, così quel budget potrebbe essere riversato su un altro centravanti. V per Viktor, da Osi a Gyökeres, un altro di quelli con il repertorio da rapace d’area".