Kvaratskhelia, CorSera: "Conte ci ha creduto, poi ha metabolizzato la sua volontà"

vedi letture

Retroscena sul Corriere della Sera sul futuro di Kvaratskhelia, sul suo destino sospeso, col Psg che avanza. "Kvaratskhelia, il protagonista del terzo scudetto del Napoli, non è più un intoccabile. Non è più incedibile, e l’offerta arrivata dagli sceicchi del Psg è un’occasione che il club di De Laurentiis non vuole (e non può) farsi sfuggire.

Il mal di pancia — «vado-non vado» — di Kvara dall’estate scorsa non è passato nonostante la cura Conte, che per lui si era esposto fino a porlo come condizione per accettare la panchina. Conte ci ha creduto, lo ha aspettato, ne ha anche assecondato i malumori. Lo ha incoraggiato. Poi probabilmente ha metabolizzato la volontà di Kvara di voler stare da un’altra parte. E al club ha detto la sua", si legge.