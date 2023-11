Kvaratskhelia, la Champions nel 2023 è da cancellare: due rigori falliti e pesa l'errore di Milano

La Champions ha un sapore amaro per Kvaratskhelia, almeno in questo 2023: due rigori sbagliati, uno ininfluente nell’andata degli ottavi di finale

© foto di www.imagephotoagency.it

La Champions ha un sapore amaro per Kvaratskhelia, almeno in questo 2023: due rigori sbagliati, uno ininfluente nell’andata degli ottavi di finale, in casa dell’Eintracht, e uno pesantissimo contro il Milan, nel match di ritorno dei quarti, che magari avrebbe potuto cambiare la storia della qualificazione.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiunge: "In più, il gol sbagliato a San Siro all’andata - dopo appena un minuto - a due passi dalla porta praticamente vuota: ecco, da quel derby italiano in Europa, Khvicha ha perso il sorriso nelle notti di Champions e ora ha bisogno di un nuovo inizio per ritornare la stella polare azzurra".