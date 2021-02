L'analisi del CdM: "Polemiche nel cassetto, il Napoli dimostra di giocare per Gattuso!"

L'esperimento di schierarsi a specchio con l'Atalanta è valso, per il Napoli, la porta inviolata contro i ragazzi di Gasperini. E di questi tempi è già molto: "Le polemiche sono finite nel cassetto - scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno -, pronte evidentemente ad essere riprese, ma la notte di Coppa Italia regala a Gattuso un risultato (0-0) che gli consente di tenere aperto l'esito finale e andare a difendere il titolo tra una settimana a Bergamo". A Gattuso resta la tenacia dimostrata dalla sua squadra, la determinazione a resistere: gli azzurri hanno giocato anche per lui, ma sa benissimo che servirà anche altro per raggiungere la finale.