Prima pagina
L'apertura de Il Mattino: "De Bruyne, tre ruoli per il belga"
TuttoNapoli.net
questo il tema al centro del richiamo di prima pagina de Il Mattino, che dedica ampio spazio al fuoriclasse belga
Kevin De Bruyne si prepara a essere uno dei punti di riferimento del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. È questo il tema al centro del richiamo di prima pagina de Il Mattino, che dedica ampio spazio al fuoriclasse belga e al ruolo che potrebbe ricoprire nella prossima stagione.
Con il titolo "De Bruyne, tre ruoli per il belga", il quotidiano napoletano sottolinea la straordinaria duttilità tattica dell'ex Manchester City, evidenziando come possa essere impiegato in diverse zone del campo. Nel richiamo si legge infatti che De Bruyne potrebbe agire da mezzala, regista oppure seconda punta, offrendo ad Allegri molteplici soluzioni tecniche e tattiche.
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina De Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…” di Davide Baratto
Le più lette
4 L'editoriale di Chiariello: "Mai avrei voluto Allegri! Ma scelta ci sta per un motivo, ADL convinto di una cosa"
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Antonio NotoLiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com