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L'apertura de Il Mattino: "De Bruyne, tre ruoli per il belga"

L'apertura de Il Mattino: "De Bruyne, tre ruoli per il belga"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
questo il tema al centro del richiamo di prima pagina de Il Mattino, che dedica ampio spazio al fuoriclasse belga

Kevin De Bruyne si prepara a essere uno dei punti di riferimento del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. È questo il tema al centro del richiamo di prima pagina de Il Mattino, che dedica ampio spazio al fuoriclasse belga e al ruolo che potrebbe ricoprire nella prossima stagione.

Con il titolo "De Bruyne, tre ruoli per il belga", il quotidiano napoletano sottolinea la straordinaria duttilità tattica dell'ex Manchester City, evidenziando come possa essere impiegato in diverse zone del campo. Nel richiamo si legge infatti che De Bruyne potrebbe agire da mezzala, regista oppure seconda punta, offrendo ad Allegri molteplici soluzioni tecniche e tattiche.