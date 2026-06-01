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Prime mosse di Allegri, Gazzetta dello Sport: "Max tenta Rabiot"

Prime mosse di Allegri, Gazzetta dello Sport: "Max tenta Rabiot"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Nel richiamo pubblicato in prima pagina si legge: "Il piano di Allegri per portarlo al Napoli. Se parte De Bruyne..."

La prima pagina della Gazzetta dello Sport accende una suggestione di mercato che riguarda da vicino il Napoli. Nel taglio laterale dedicato agli azzurri, il quotidiano titola infatti: "Max tenta Rabiot", con un riferimento diretto a Massimiliano Allegri e all'idea di portare il centrocampista francese all'ombra del Vesuvio.

Nel richiamo pubblicato in prima pagina si legge: "Il piano di Allegri per portarlo al Napoli. Se parte De Bruyne...", lasciando intendere come l'eventuale assalto ad Adrien Rabiot possa essere legato ai futuri movimenti del mercato azzurro e alle scelte che verranno prese in vista della prossima stagione.