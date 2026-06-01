Prima pagina
Prime mosse di Allegri, Gazzetta dello Sport: "Max tenta Rabiot"
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Nel richiamo pubblicato in prima pagina si legge: "Il piano di Allegri per portarlo al Napoli. Se parte De Bruyne..."
La prima pagina della Gazzetta dello Sport accende una suggestione di mercato che riguarda da vicino il Napoli. Nel taglio laterale dedicato agli azzurri, il quotidiano titola infatti: "Max tenta Rabiot", con un riferimento diretto a Massimiliano Allegri e all'idea di portare il centrocampista francese all'ombra del Vesuvio.
Nel richiamo pubblicato in prima pagina si legge: "Il piano di Allegri per portarlo al Napoli. Se parte De Bruyne...", lasciando intendere come l'eventuale assalto ad Adrien Rabiot possa essere legato ai futuri movimenti del mercato azzurro e alle scelte che verranno prese in vista della prossima stagione.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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