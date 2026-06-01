Prima pagina La risposta di Stellini a De Bruyne. Corriere dello Sport: "Prendi esempio da Modric"

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Oggi alle 08:20 Rassegna Stampa di Arturo Minervini @ArturoMinervini di Fonti preferite

"Se devono arrivare giocatori esperti è fondamentale che siano almeno un modello, come lo è stato Luka al Milan"