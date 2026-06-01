La risposta di Stellini a De Bruyne. Corriere dello Sport: "Prendi esempio da Modric"
Il Corriere dello Sport apre il dibattito sul futuro del Napoli e sul ruolo di Kevin De Bruyne. In prima pagina trova infatti spazio la risposta di Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte, alle recenti dichiarazioni del fuoriclasse belga.
Il quotidiano titola in maniera eloquente: "Prendi esempio da Modric", accompagnando il richiamo con un messaggio diretto all'ex Manchester City: "A Napoli non hai portato gioia".
Secondo quanto anticipato dal Corriere dello Sport, Stellini avrebbe indicato in Luka Modric il modello da seguire per un campione arrivato nella fase più avanzata della propria carriera. Nel sommario si legge infatti: "Se devono arrivare giocatori esperti è fondamentale che siano almeno un modello, come lo è stato Luka al Milan. I risultati vengono prima dell'estetica".
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