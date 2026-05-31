Infortunio Gilmour non è di poco conto: ecco le prime stime sui tempi di recupero
Arrivano brutte notizie per il Napoli e per Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese è stato costretto a dire addio ai Mondiali 2026 dopo l'infortunio rimediato in amichevole contro Curaçao. Il comunicato del club azzurro ha evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. L'edizione odierna de Il Mattino aggiunge ulteriori dettagli sulle condizioni dello scozzese, parlando di "interessamento del legamento". Il calciatore farà rientro a Napoli per iniziare l'iter riabilitativo e sarà valutato dallo staff medico azzurro guidato dal dottor Canonico.
Gilmour sarà valutato anche dallo staff medico del Napoli
Come si legge sul quotidiano: "Il ginocchio di Gilmour andrà valutato anche dallo staff medico azzurro, in attesa di quello che accadrà nelle prossime ore. Dovrà sottoporsi a nuovi controlli per accertare l'entità dell'infortunio". La speranza del Napoli è quella di recuperarlo per il ritiro di Dimaro, ma se gli esami dovessero evidenziare un problema più grave i tempi potrebbero allungarsi fino a tre-quattro mesi, con il club eventualmente costretto a fare nuove valutazioni anche sul mercato.
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