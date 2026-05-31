Infortunio Gilmour non è di poco conto: ecco le prime stime sui tempi di recupero

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Oggi alle 13:45 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Gilmour farà rientro a Napoli per iniziare l'iter riabilitativo e sarà valutato dallo staff medico azzurro guidato dal dottor Canonico.