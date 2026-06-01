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Juve, il primo regalo per Spalletti. TuttoSport: "Kolo MuaSì"
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La prima pagina di Tuttosport rilancia una suggestione di mercato che potrebbe infiammare l'estate della Juventus.
La prima pagina di Tuttosport rilancia una suggestione di mercato che potrebbe infiammare l'estate della Juventus. Il quotidiano torinese dedica infatti il titolo principale a Randal Kolo Muani, attaccante francese che, dopo l'esperienza in prestito al Tottenham, è destinato a rientrare al Paris Saint-Germain.
Con il titolo "Kolo Muasì", Tuttosport evidenzia come il giocatore stia spingendo per tornare in bianconero e come la Juventus sarebbe pronta ad accoglierlo nuovamente. Nel richiamo di prima pagina si legge infatti che "il francese spinge per tornare e la Juve lo riaccoglierebbe volentieri".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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