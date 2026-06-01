Juanlu Sanchez mai uscito dai radar del Napoli: la richiesta del Siviglia
Il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e tra i profili seguiti con attenzione c'è ancora Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia individuato come possibile alternativa a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra.
Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane spagnolo non sarebbe mai uscito dai radar della dirigenza azzurra. Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative con la maglia del Siviglia, il gradimento del Napoli nei suoi confronti sarebbe rimasto immutato.
Juanlu Sanchez, la valutazione economica
Il club partenopeo continua infatti a considerarlo un prospetto di grande interesse per qualità tecniche, margini di crescita e duttilità tattica.
L'operazione, però, non si preannuncia semplice dal punto di vista economico. Il Siviglia valuta il cartellino del classe 2003 tra i 18 e i 20 milioni di euro, forte anche di un contratto in scadenza soltanto nel 2029.
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