L'unica frase che andava pronunciata (ADL e Garcia non l'hanno fatto)

C'è una frase assente nella conferenza stampa di Garcia e De Laurentiis. "Grazie Spalletti"

C'è una frase assente nella conferenza stampa di Garcia e De Laurentiis. "Grazie Spalletti". Nessun accenno al tecnico toscano, nominato ma non per i ringraziamenti. Ne parla anche Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport: "Anche se il nome è rimasto per quasi tutto il giorno sospeso e taciuto nell’aria calda sotto il Vesuvio (bastava un “grazie anche a te per lo scudetto”), il Napoli ripartirà da Luciano Spalletti e dal suo 4-3-3. Lo ha detto chiaramente De Laurentiis, quando ha spiegato la scelta del sostituto di chi ha guidato i campioni d’Italia al trionfo".