La Fiorentina spara altissimo per Pongracic, il Napoli pensa a Comuzzo: la situazione

Manna, però, sta lavorando anche sulla difesa: Rafa Marin è in uscita, lo aspetta il Villarreal in prestito oneroso (da un milione), ma ovviamente Conte dovrà avere un’alternativa per il parco centrali. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sulle trattative per rinforzare la dfiesa.

"Manna ha incontrato Fali Ramadani, l’agente di Marin Pongracic, il centrale della Fiorentina di 27 anni che domenica ha giocato dal primo minuto contro la Lazio dopo ventuno partite nell’ombra. All’improvviso titolare. Il Napoli lo ha richiesto in prestito: negato. La Viola vuole 20 milioni per cederlo. E così, il club azzurro sta provando a capire anche la fattibilità di un’altra operazione: Pietro Comuzzo, 19 anni. In questo caso sarebbe un investimento. Due piste da seguire. Soprattutto dopo l’acquisto di Pablo Marí. Per la cronaca: richiesto al Lens anche il prestito dell’austriaco Kevin Danso, 26 anni. Niente da fare".