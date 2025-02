Le pagelle di Conte: "Non è solo colpa sua", ma i quotidiani sono divisi

I quotidiani sono divisi nel giudizio a Conte dopo la gara contro l'Udinese. "Certo, qualche attenuante ce l'ha, perché perde un uomo decisivo come Spinazzola (dopo Olivera e Buongiorno) e la catena di sinistra s'inceppa. Ma stasera (ieri sera, ndr) non trova la mossa giusta per cambiare l'andazzo del match. Un Napoli sottotono che prova ad aggiustare anticipando i cambi rispetto al solito, ma non trova i correttivi necessari. Quando il piano A non funziona serve il piano B. E stavolta il piano B non funziona".

Su TMW ieri sera abbiamo motivato così il 5,5 in pagella a mister Antonio Conte, fermato parzialmente dall'Udinese nella sua lanciatissima corsa Scudetto. "Sapeva che era una gara trappola, con i suoi poco brillanti. Stavolta non trova la chiave per vincere: un'occasione sprecata", scrive La Gazzetta dello Sport abbassandogli ulteriormente il voto fino al 5.

Le pagelle di Antonio Conte

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

TuttoNapoli: 6