Lozano, recupero sprint: ecco quando sarà pienamente a disposizione

Hirving Lozano si è infortunato a metà maggio, ma appare già in una buona forma a Dimaro. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno: "Il Chucky intanto fa grandi passi in avanti sotto il profilo del recupero dalla distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro rimediata il 7 maggio scorso contro la Fiorentina. Ieri Lozano si è visto parzialmente in gruppo, a Castel Di Sangro dovrebbe tornare a disposizione di Garcia salvo novità di mercato".