Lukaku e quel brutto precedente a Cagliari: subì ululati razzisti e denunciò tutto sui social

La Domus Arena porta fortuna a Romelu Lukaku. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che è sempre andato in rete: contro il Cagliari ha segnato sei gol in sette partite di cui quattro proprio in trasferta. Oggi Conte lo manderà in campo dal primo minuto dopo lo spezzone contro il Parma in cui ha dato il via alla rimonta. Big Rom ha lavorato tanto durante la sosta, è in buona condizione ed è pronto a confermare la sua buona tradizione sul campo del Cagliari.

Il quotidiano ricorda che alla Domus Arena la partita è molto sentita a causa di una storica rivalità, il pubblico rossoblù proverà ad incidere e tra l'altro con Lukaku ai tempi dell’Inter c’è un brutto precedente: il 1 settembre 2019 il centravanti belga realizzò il rigore del 2-1 nerazzurro in Sardegna rimediando fischi ed anche ululati razzisti dalla curva cagliaritana. Lukaku rispose sui social con un post contro il razzismo chiedendo anche a tutti i calciatori di prendere posizione.