Mai messo Politano sul mercato, ma sulle fasce c'è abbondanza: dipende da un altro azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non ha mai messo Matteo Politano sul mercato, ma l'abbondanza sulle fasce e le offerte che arriveranno potrebbero portare ad una sua partenza. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Con l’arrivo di Kravatskhelia al posto di Insigne ed il rientro di Zerbin dal prestito a Frosinone in teoria sulle fasce offensive è addirittura “abbondante” tenendo conto della presenza in organico anche di Ounas. Di conseguenza, Politano potrebbe diventare per il presidente De Laurentiis una merce preziosa da esporre. Dipenderà, come detto, da cosa farà vedere in ritiro Zerbin ma anche da quali offerte arriveranno per il mancino cresciuto nel vivaio della Roma".