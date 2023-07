Mbappé apre effetto domino delle punte, Tuttosport: "Coinvolti Vlahovic e Osimhen"

Trecento milioni al Paris-Saint Germain, settecento a Kylian Mbappé, l'Arabia Saudita rompe il giocattolo e mette sul piatto un'offerta senza senso

Trecento milioni al Paris-Saint Germain, settecento a Kylian Mbappé, l'Arabia Saudita rompe il giocattolo e mette sul piatto un'offerta senza senso per l'attaccante del PSG, che rischia di cambiare gli equilibri del calcio europeo e scatenare il domino delle punte, che coinvolge anche la Serie A. Kylian difficilmente accetterà l'Arabia, come scrive Tuttosport, ma il suo addio ai francesi è pressoché scontato, motivo per cui Al-Khelaifi studia il mercato per capire su chi investire per il post KM7.

C'è Victor Osimhen sul taccuino dei parigini, che punterebbero l'attaccante del Napoli in caso di addio di Mbappé per più di 100-150 milioni. Osi, che tentenna con il rinnovo, è l'alternativa ad Harry Kane, che piace anche al Bayern Monaco e per cui il Tottenham ha aperto all'addio. Sono loro i candidati principali a raccogliere l'eredità di Mbappé, ma non è da escludere nemmeno Dusan Vlahovic della Juventus, che resta una valida opzione per il PSG, che prima però deve risolvere la grana Mbappé.