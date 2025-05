Dir. Tuttosport: "Juve, c'è un fondo di verità in chi dice 'Meglio fuori dalle coppe ma con Conte'"

Guido Vaciago, direttore di Tuttoport, dopo il pareggio della Juventus in casa della Lazio ha scritto il consueto editoriale del day-after e ha parlato anche della scelta del prossimo allenatore, ruolo per cui in lizza ci sarebbe anche Antonio Conte: "C’è una corrente del tifo juventino (di correnti ne ha più dell’Oceano Pacifico e della Dc degli Anni 70 messi insieme) che sostiene la mozione del «fuori dalla Champions, anzi fuori da tutte le coppe! Venga Conte e ricostruiamo in stile 2011». Come tutte in tutte le stagioni storte che si rispettino, l’emotività prende sempre il sopravvento sulla razionalità.

Ma, se non fosse per quella sciocchezzuola dei 100 milioni che ballano, forse c’è una scintilla di lucidità nel nichilismo bianconero del “fuori da tutto”, perché va bene la generosità di una squadra che sta sputando l’anima nella lotta alla Champions e di un allenatore che l’ha resuscitata dall’apatia, ma è importante che l’eventuale quarto posto non cancelli errori, limiti e omissioni, così che dirigenti, allenatori e giocatori scampino un sacrosanto mea culpa (…grandissima culpa).

Ancora una volta, infatti, la Juventus è passata in vantaggio e si è fatta raggiungere. Sono 23 i punti persi così, in questo campionato. Un numero sgraziato nella sua enormità".