McTominay da record: nessuno come lui in Serie A

vedi letture

Con un'altra rete, McTominay arriverebbe a quota sette in Serie A eguagliando il suo record in un solo campionato: sette furono anche i gol realizzati un anno fa in Premier League. In Serie A solo Reijnders del Milan ha segnato di più (7) tra i centrocampisti, ma l'azzurro vanta il record di gol in trasferta tra i suoi colleghi: 4. Ovvero Inter, Torino, Fiorentina, Atalanta. Reti pesanti, firme d'autore a corredo di un calcio totale, come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola che per questo motivo parla di giocatore da record nella prima.

