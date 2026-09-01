De Bruyne titolare con l'Inter: c'è già un indizio sul giocatore che gli farà posto

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De Bruyne può partire dal primo minuto contro l’Inter. Dopo il ko contro il Como, il Napoli prepara la sfida di sabato a San Siro e Allegri valuta alcune modifiche alla formazione. Il belga è candidato a una maglia da titolare e potrebbe rappresentare una delle novità principali dell’undici azzurro. Resta però da capire chi sarà a lasciargli spazio: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il principale indiziato è Anguissa, che in questo avvio di stagione non ha ancora raggiunto la migliore condizione.

Anguissa verso la panchina?

La possibile esclusione del centrocampista camerunese sarebbe quindi legata soprattutto a una questione di condizione fisica e non a una bocciatura tecnica. De Bruyne, al contrario, potrebbe essere inserito dall’inizio per aumentare qualità ed esperienza nella delicata trasferta contro l’Inter. Allegri dovrà dunque scegliere se affidarsi alla coppia di centrocampo più collaudata oppure modificare l’assetto per dare spazio al talento del belga. Le indicazioni della vigilia sembrano però andare verso la seconda soluzione, con De Bruyne pronto a partire dal primo minuto e Anguissa candidato a iniziare dalla panchina.