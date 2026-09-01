Calciomercato Napoli, Repubblica: "Azzardo non acquistare, rosa sopravvalutata..."

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Il quotidiano Repubblica oggi in edicola commenta il mercato del Napoli che si può ormai ritenere virtualmente concluso anche se mancano ancora poche ore al gong: "La mancanza di acquisti è un azzardo, perché conseguenza della sopravvalutazione del reale valore dell’organico: avanti negli anni (età media sui 30) e guidato dalla vecchia guardia del terzo e quarto scudetto, stanca e un po’ appagata dai traguardi raggiunti. Forte la sensazione dall’esterno di un Napoli ormai a fine ciclo, a dispetto del grande ottimismo di De Laurentiis, tornato alla ribalta dopo le due stagioni low profile vissute all’ombra di Conte”.