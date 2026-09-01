Rinnovo McTominay, discorso rinviato dalla società: le ultime

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Sarebbe importante per il Napoli, secondo Repubblica, riuscire a definire almeno il rinnovo del contratto di McTominay, pratica che, a differenza degli accordi raggiunti con Di Lorenzo, Spinazzola e Marianucci, è stata per il momento rinviata. Il centrocampista scozzese resta infatti una pedina centrale per il progetto azzurro, ma la sua situazione contrattuale non è ancora stata definita.

Il problema fisico di McTominay

A complicare il momento dello scozzese c’è anche un problema fisico: McTominay soffre da tempo di vesciche a un piede e non è escluso che possa sottoporsi a un intervento durante la prossima sosta per le Nazionali. Il Napoli dovrà quindi valutare con attenzione tempi e modalità del possibile intervento, nella speranza che la situazione possa risolversi senza ripercussioni sul rendimento del giocatore. Resta inoltre da capire se il rinvio del rinnovo potrà generare malumori: l’auspicio del club è che il problema fisico non si trasformi, nel frattempo, in un problema anche sul piano contrattuale.