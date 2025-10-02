McTominay unico a non raggiungere il 6: "Forse la peggior gara di sempre"
Scott McTominay fatica ad incidere e a imporsi. Male anche contro lo Sporting. Per i quotidiani è il giocatore a ricevere i voti più bassi in pagella. Eccoli.
Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"L'angolo di Nord Europa rimasto senza corrente. Hojlund e Kdb bene, lui perso: in area, il suo territorio, non si vede. Sostituito".
Voto 5,5 per il Corriere dello Sport
"Si muove spesso alla ricerca della miglior posizione ma perde troppi palloni e non incide come sa, come può".
Voto 5 per Tuttonapoli
"Arriva con un pizzico di ritardo in un paio di situazioni. Perde molti contrasti e sbaglia molte scelte. Forse la sua prova peggiore da quando è al Napoli".
