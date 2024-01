"Media da retrocessione": Mazzarri (e Frustalupi) stroncati nelle pagelle

. Il 3-0 rimediato ieri pomeriggio sul campo del Torino, in particolare, racconta tutte le difficoltà entro cui deve divincolarsi.

TuttoNapoli.net

L'approccio di Walter Mazzarri al mondo Napoli, la sua esperienza 2.0 sulla panchina dei campani si sta rivelando decisamente complicata e neanche l'esperienza di un tecnico tanto navigato riesce a mettere le toppe desiderate da De Laurentiis. Il 3-0 rimediato ieri pomeriggio sul campo del Torino, in particolare, racconta tutte le difficoltà entro cui deve divincolarsi.

In panchina non c'era Mazzarri bensì il suo vice Niccolò Frustalupi, e formalmente i voti delle pagelle sui quotidiani vanno a quest'ultimo, ma sarebbe un po' come guardare il dito e non la luna. Ad andarci giù duro sono principalmente i tre quotidiani sportivi nazionali, per i quali il voto è 4. "Il voto va tutto al tecnico squalificato che ha peggiorato il Napoli già destrutturato da Garcia. La media punti è quasi da retrocessione", scrive Gazzetta. Il Corriere dello Sport racconta di un "Napoli senz'anima, senza riferimenti, senza gol da quattro partite (...) Una debacle continua". Dà 4 anche il portale specializzato Tutto Napoli, che scrive un'analisi durissima: Mette in campo una squadra impresentabile, lancia Mazzocchi in campo forse in modo troppo prematuro. Era tornato alla difesa a tre, ma è subito rimasto con l’uomo in meno. Disastro". Va un po' meglio al tandem Mazzarri-Frustalupi su TMW (voto 4,5) e CorSera (voto 5).

LE PAGELLE DI MAZZARRI (IN PANCHINA FRUSTALUPI)

Corriere dello Sport: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5

TMW: 4,5

Tutto Napoli: 4