Meret, cessione possibile: un motivo spinge il Napoli a valutare l'addio

"Per quanto sia stato uno dei protagonisti indiscussi dello storico terzo scudetto, Meret non ha mai convinto appieno a causa soprattutto dei tanti problemi fisici sofferti da quando gioca nel Napoli". Questo è quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'estremo difensore del Napoli: "L’ultimo l’ha tenuto fuori un mese e mezzo: una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro, rimediata dopo la partita col Monza di fine dicembre, in cui peraltro aveva anche parato un rigore a Pessina.

Da quel momento è stato sostituito da Gollini, che ora si prepara alla staffetta. I piani futuri non sono ancora ben delineati, soprattutto perché si prospetta un’estate di grandi cambiamenti in tutti i settori. Intanto, nella compostezza che l’ha sempre contraddistinto, per ciò che resta di quest’annata turbolenta Meret torna con tanto da dimostrare. Innanzitutto a se stesso".