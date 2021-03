Milan-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Gattuso ha ancora un dubbio

Rino Gattuso ha ancora un dubbio di formazione in vista del big match contro il Milan. La Gazzetta dello Sport, andando controcorrente rispetto ai quotidiani e alle altre testata, scrive che Osimhen è in vantaggio su Mertens in quanto sarebbe in una condizione fisica migliore. Per il resto la formazione appare fatta: Maksimovic al posto di Rrahmani in difesa, Hysaj e non Mario Rui sulla sinistra, Demme preferito ancora a Bakayoko in mediana. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen