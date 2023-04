Milan-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Osimhen recupera? Dietro tocca a Olivera

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli e Luciano Spalletti in vista di Milan-Napoli di Champions League.

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli e Luciano Spalletti in vista di Milan-Napoli di Champions League. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero dovrebbe confermare l'undici che ha battuto 4-0 gli azzurri al Maradona, con Kjaer che vincerà il ballottaggio dietro con Thiaw. In casa Napoli invece permangono i dubbi sulle condizioni di Osimhen: la Rosea scrive che si deciderà a poche ore dal match e mette il nigeriano in ballottaggio con Raspadori. Per il resto Lozano è favorito su Politano, dietro invece Olivera dovrebbe spuntarla su Mario Rui.