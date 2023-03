Milan-Napoli, San Siro sarà una bolgia: incasso record da 10 mln

"Con questo ulteriore incremento dei prezzi sarà possibile avvicinare la fantascientifica soglia di 10 milioni in una serata".

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Incasso da record per Milan-Napoli di Champions League. Si va verso un San Siro rovente per il match del 12 aprile secondo quanto riportato da Tuttosport

"Con questo ulteriore incremento dei prezzi sarà possibile avvicinare la fantascientifica soglia di 10 milioni in una serata. È la quota verso la quale può tendere l’incasso di Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League il 12 aprile a San Siro. Sarà quasi sicuramente migliorato il record per una partita di calcio in Italia, stabilito al turno precedente del Milan: 9,1 milioni nell’andata degli ottavi col Tottenham".