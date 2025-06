Napoli-De Bruyne, il retroscena sulle visite prenotate ed il motivo del rinvio

L'abbraccio tra Kevin De Bruyne e il Napoli non andrà in scena oggi: visite mediche rinviate, ma è soltanto un arrivederci. Lo specifica l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il club azzurro aveva prenotato sabato lo slot a Villa Stuart, la clinica romana dove abitualmente i nuovi acquisti vengono sottoposti ai test medici prima delle firme sui contratti, ma poi ieri la trafila è stata rinviata a data da destinarsi.

Tendenzialmente a dopo gli impegni con la nazionale belga che terranno Kevin impegnato fino al 9 giugno. Sia chiaro: l’affare non è a rischio. Nessun problema, serenità totale sul fronte e soltanto una questione burocratica: lo scambio conclusivo dei documenti entrato nel vivo venerdì non è stato completato come speravano tutti".