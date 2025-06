La promessa a Conte: completare gran parte del mercato per Dimaro

La promessa di Aurelio De Laurentiis ad Antonio Conte: completare il mercato per Dimaro. Questa l'indiscrezione pubblicata dall'edizione odierna di Repubblica sulle mosse del tecnico: “Dalla festa al Maradona per il quarto scudetto sono passati appena dieci giorni e il Napoli è già al lavoro a pieno ritmo in vista della prossima stagione, che ha cominciato a prendere forma con la prima pietra della conferma di Antonio Conte in panchina e da oggi entra nel vivo sul mercato, con la finestra straordinaria di trattative che si concluderà il 10 giugno: propedeutica al Mondiale per i club.

Tutti ne potranno approfittare ed è particolarmente attiva proprio la società campione d’Italia, che si è impegnata con il suo allenatore per completare o quasi il nuovo organico in tempo utile per la partenza del ritiro estivo a Dimaro, in programma il 17 luglio” ,si legge sul quotidiano.