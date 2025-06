Meret rinnova, ma occhio a Kepa: torna di moda l'ex obiettivo per la porta

Il Napoli si prepara a un’estate di grande lavoro e altrettanto entusiasmo. Con il ritorno in Champions League e l’aumento degli impegni stagionali, il direttore sportivo Giovanni Manna sarà chiamato a rivoluzionare e rinforzare una rosa che cambierà volto. Tanti addii, molte trattative in corso e diversi obiettivi già individuati.

Come scrive stamattina il Corriere dello Sport tra i pali, Meret rinnoverà, ma serve un vice: Kepa del Chelsea torna di moda. In difesa piacciono Beukema del Bologna e Gatti della Juventus, il cui futuro dipende dal nuovo allenatore bianconero. A centrocampo si sogna Frattesi, si valutano Taylor (Ajax) e Sudakov (Shakhtar). Tutto sotto la supervisione di Conte, centrale in ogni decisione.