Prolungamento, aumento e nuovi bonus: tutto pronto per il rinnovo di Meret

Alex Meret pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli dopo una lunga trattativa. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sul nuovo accordo tra il portiere ed il club azzurro.

"Alla fine il Napoli ha ceduto, con la permanenza di Conte sono decollate le trattative per il rinnovo e negli ultimi giorni Manna e De Laurentiis hanno presentato al portiere un prolungamento a cifre più alte con ulteriori bonus, alcuni non troppo difficili da raggiungere. Meret ha ottenuto quanto chiedeva: già nei prossimi giorni dovrebbe poter procedere alle firme sul nuovo contratto, non più in scadenza il 30 giugno, ma nel 2027".