Inter, nessuna rivoluzione in corso: tanti senatori resteranno in rosa

Dopo la finale di Champions in casa Inter si pensava ad un serio e proprio ribaltone, ma non dovrebbe essere proprio così. Come riporta il Corriere dello Sport chi possiede il posto ben saldo in rosa sono proprio i senatori come Acerbi, de Vrij, Mkhitaryan e Darmian. A patto che non arrivino offerte importanti o progetti interessanti questi quattro calciatori faranno parte della rosa anche la prossima stagione.

Nella lista dei giocatori cedibili ci sono tre nomi importanti più di altri che potrebbero lasciare l'Inter: Frattesi, Bisseck e Asllani tre under 25 in una rosa che andrà svecchiata soprattutto in attacco. I nomi che si fanno per rinforzare e ringiovanire la rosa sono quelli di Bonny e Hojlund ricordando anche i due innesti Luis Henrique e Sucic che già fanno parte della "Nuova Inter"