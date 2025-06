De Bruyne, i racconti di Mertens e Lukaku per farlo innamorare di Napoli

L'attesa è per la nuova stella Kevin De Bruyne. L'edizione odierna di Repubblica racconta la grande attesa per l'annuncio del nuovo centrocampista del Napoli: "Ventidue trofei alzati in carriera e nove nomination per ill Pallone d'Oro, con il fiore all'occhiello della Champions League conquistata due stagioni fa con il Manchester City.

E' questo il favoloso palmares di Kevin De Bruyne, il vincitore seriale che ha accettato di concludere la sua straordinaria carriera vestendo i colori del Napoli. Belga come Dries Mertens e Romelu Lukaku, che nei ritiri della nazionale lo hanno inondato d'azzurro e fatto innamorare della città a scatola chiusa: un feeling che peraltro è condiviso con la moglie Michelle, tant'è che la coppia aveva deciso di sposarsi a Sant'Agnello nel 2017, a due passi da Sorrento e con Capri sullo sfondo nella cartolina".