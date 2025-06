Inter, altro che mercato roboante. Gazzetta: "Non sono previsti grandi investimenti"

In casa Inter non sono previsti grandi investimenti in estate, nonostante le richieste di Simone Inzaghi (che deve ancora sciogliere i dubbi sul futuro). Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Già, il mercato. Che, ammesso che se ne arrivi a discutere, sarà un nodo cruciale da sciogliere tra Inzaghi e la società. Il tecnico ha fatto capire a Monaco di aspettarsi diversi altri acquisti, oltre ai due già completati di Sucic e Luis Henrique.

Per il club, invece, resterà quasi tutto l’attuale organico e il rinnovamento sarà limitato: nel caso, bisognerà trovare una sintesi. Ma è un problema successivo. Inzaghi deve prima avere la voglia e l’orgoglio di non chiudere la sua storia nerazzurra con un 5-0." spiega la rosea.