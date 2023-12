Napoli è tornato a coccolare Osimhen: due episodi lo testimoniano

Nelle ultime settimane, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ricominciato chiaramente a coccolarsi il suo bomber

Nelle ultime settimane, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ricominciato chiaramente a coccolarsi il suo bomber, prima accordandogli un permesso speciale per curarsi in Nigeria, poi permettendogli di partecipare in presenza alla cerimonia di premiazione del Pallone d’oro africano alla vigilia della prima sfida chiave della stagione, contro il Braga. Segnali incoraggianti, che Osimhen ha apprezzato, tornando pure a ripostare foto in maglia azzurra.