Napoli show, voti alti per Conte dai quotidiani: "Divertimento e secondo tempo super"

Stavolta il Napoli dura 90' e convince con gioco e gol, tre. E i voti in pagella per Antonio Conte sono alti.

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Tre mesi dopo Bergamo e senza tre titolari, la sua squadra torna a segnare tre gol. E stavolta, dopo un primo tempo brillante, propone una ripresa super con goleada e tanto divertimento. Il messaggio al campionato e all’Inter è chiarissimo: il Napoli non si arrende".

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Napoli bello, determinato e a tratti straripante. Ritrova dopo tre mesi il successo in casa senza prendere gol. Una bella notte per sognare".

Voto 7 per Tuttonapoli: "Con tutta la pressione addosso, il suo Napoli resta concentrato e porta a casa una vittoria che tiene viva la speranza tricolore".