Napoli su Gilardino, ma il Genoa vuole blindarlo: appuntamento per il rinnovo

In casa Genoa tiene banco in questi giorni il rinnovo di contratto di Gilardino, che è in scadenza a giugno

TuttoNapoli.net © foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com In casa Genoa tiene banco in questi giorni il rinnovo di contratto di Alberto Gilardino, allenatore emergente già accostato al Napoli, che è in scadenza a giugno: "Ho parlato con Gilardino e gli ho detto che abbiamo un progetto su 3-4 anni. Ora sta a lui decidere se sposarlo" le parole ieri di Blazquez. L'ad rossoblù e il tecnico, insieme al ds Ottolini, si sono dati appuntamento nelle prossime settimane per discutere del prolungamento: "Gilardino-Genoa: prove d'intesa. In calendario c'è già un appuntamento" scrive Il Secolo XIX.