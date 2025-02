Foto Napoli-Udinese, probabili formazioni CdS: Spinazzola ancora favorito a sinistra

Nonostante un problemino fisico, Leonardo Spinazzola viene dato ancora tra i titolari dall'edizione odierna del Corriere dello Sport per la sfida di stasera contro l'Udinese, anche se in ballottaggio con Pasquale Mazzocchi. Parlando delle probabili formazioni, il quotidiano non svela altre sorprese.

In caso di conferma della formazione, mister Conte dovrebbe schierare gli stessi undici titolari visti nelle recenti sfide contro Juventus e Roma. Meret tra i pali; una difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e, appunto, Spinazzola o Mazzocchi; in mediana Anguissa, Lobotka e McTominay; e in attacco il trio formato da Politano, Lukaku e Neres.