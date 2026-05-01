Neres e Vergara verso il rientro: la data da segnare, Conte può sorridere

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Buone notizie dal fronte infortuni in casa azzurra. Secondo Tuttosport, sia David Neres che Antonio Vergara stanno recuperando nei tempi previsti.

Antonio Vergara si avvicina al rientro. Il giovane centrocampista del Napoli è ai box dal 6 marzo, quando ha riportato una lesione distrattiva alla fascia plantare del piede sinistro. Stando a quanto riporta Tuttosport, il recupero sta procedendo secondo le tempistiche previste e il rientro tra i convocati potrebbe materializzarsi già in vista della sfida contro il Bologna, in programma lunedì 11 maggio. Un segnale incoraggiante per Conte, che in questa fase finale del campionato non può permettersi di fare a meno di nessun elemento disponibile.

David Neres torna ad allenarsi a Castel Volturno dopo l'operazione alla caviglia

Anche David Neres è sulla via del recupero. L'esterno brasiliano, che aveva dovuto fermarsi per un intervento alla caviglia, è tornato ad allenarsi a Castel Volturno circa dieci giorni fa. Il suo percorso di rientro procede positivamente e, come nel caso di Vergara, la partita contro il Bologna dell'11 maggio è il primo appuntamento concreto in cui potrebbe ritrovare un posto tra i convocati. Un recupero che farebbe molto comodo a Conte nel momento più delicato della stagione.

Napoli, il rientro di Neres e Vergara: valore aggiunto fondamentale per il finale di stagione di Conte

Il recupero di Neres e Vergara non è solo una questione numerica: rappresenta un valore aggiunto concreto per un Napoli che si gioca molto nelle ultime giornate di campionato. Avere più soluzioni a disposizione permetterà a Conte di gestire meglio i carichi di lavoro e di cambiare l'inerzia delle partite anche dalla panchina. In un finale di stagione in cui ogni punto può fare la differenza — con la zona Champions da difendere e blindare — riavere entrambi i giocatori è una notizia che vale quanto un colpo di mercato.