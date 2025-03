Neres sta tornando: il piano di Conte e la partita in cui può rientrare dal 1'

vedi letture

David Neres è pronto al rientro. Manca davvero poco. Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il brasiliano potrebbe anche riuscire a strappare una convocazione per il Venezia, anche se il rientro dal primo minuto è previsto per la gara col Milan dopo la sosta. La partita è in programma il 30 marzo al Maradona.

