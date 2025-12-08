Nessun fuorigioco sul gol del 2-1: la moviola promuove La Penna
"Personalità e scelte giuste: La Penna è ok". Così l'edizione odierna promuove la direzione arbitrale del direttore di gara in Napoli-Juventus: "Partita per nulla semplice, tesa e con ritmi intensi. La Penna tiene nella gestione favorendo un buon ritmo in campo. Sono tre le ammonizioni totali, ne mancano due in casa Juve - una per Cabal e una per Koopmeiners, per un fallo imprudente su Neres -, ma nel complesso arbitra con la giusta personalità.
Gol regolari
Nulla da segnalare sulla prima rete del Napoli. L’azione del gol della Juventus parte da un tackle di Locatelli che recupera il pallone nella propria metà campo, ma non c’è fallo. Tutto regolare anche sul 2-1 della squadra di Conte, non ci sono posizioni di fuorigioco.
Rosso sì o no?
All’8’ della ripresa l’episodio più discusso della gara. Kalulu, sul limite della propria area, interviene in scivolata su Olivera colpendo la caviglia del calciatore uruguaiano. Un fallo imprudente in cui il difensore bianconero rischia parecchio (viene ammonito), ma a fare la differenza è l’altezza dell’impatto sul piede dell’avversario: nel caso in cui fosse avvenuto qualche centimetro più in alto, sarebbe stato da rosso diretto. Spalletti ha chiesto un fallo precedente sullo stesso Kalulu, ma è un normale contrasto di gioco.
