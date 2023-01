Non solo il gioco: anche con la Roma il Napoli conferma di avere altri due punti di forza

Il gioco, sì, ma anche la testa. E, ovviamente, la qualità dell'organico. Piovono conferme per Luciano Spalletti contro la Roma, secondo Tuttosport

Il gioco, sì, ma anche la testa. E, ovviamente, la qualità dell'organico. Piovono conferme per Luciano Spalletti contro la Roma, secondo Tuttosport: "Il Napoli ha anche confermato solidità emotiva, poiché non ha perso la testa dopo il pareggio di El Shaarawy, e una eccellente profondità della rosa come ha sottolineato il gol vittoria di Simeone che ha chiuso una vigilia giocata sulla dialettica da due tecnici di debordante personalità come Spalletti e Mourinho".