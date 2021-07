Non solo il Monza: Cairo punta Ounas per l'attacco

Anche il Torino si inserisce nella corsa ad Adam Ounas, l'esterno di proprietà del Napoli che piace molto anche al Monza. A rivelarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "In entrata il Toro ha messo in stand-by Messias (l’eventuale arrivo di Pjaca potrebbe definitivamente chiudere il canale con il Crotone), mentre spunta un interesse per Adam Ounas, in uscita dal Napoli".