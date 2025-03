Nono sold-out stagionale: ecco quanto ha incassato ADL dal Maradona

vedi letture

Oggi si celebra il nono sold out della stagione allo stadio Maradona, un traguardo significativo per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che vanta una media di 50.000 spettatori a partita. Oltre ai numeri impressionanti, è notevole anche l'incasso totale generato da questi eventi, come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Secondo le stime del quotidiano, con questo ultimo sold out, il Napoli ha raggiunto un incasso complessivo di ben 18 milioni di euro. Questi numeri non solo riflettono il forte legame tra la squadra e i suoi tifosi, ma anche l'affetto crescente verso l'allenatore Antonio Conte. Durante la conferenza stampa di ieri, Conte ha espresso la sua gratitudine ai sostenitori per il calore e la passione dimostrati fin dall'inizio del campionato.