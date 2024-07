Nuovo Maradona, progetto ADL: interventi su parcheggi, museo e... centro commerciale?

Ampio spazio per il nuovo Maradona quest'oggi sulle pagine de Il Mattino con l'accelerata che arriva dai colloqui Manfredi-Abodi e ADL che lavora senza sosta al progetto. Il punto di partenza è che non ci sarà la pista d'atletica: non la vuole l'Uefa e ovviamente neanche il presidente De Laurentiis. Per il Comune non è più un tabù considerando che al Maradona non si fa un meeting da 5 anni, ovvero dalle Universiadi, è usata solo dagli atleti per gli allenamenti e dà già segni di cedimento. Manfredi s'è impegnato con Abodi a trovare alternative.

La SSCNapoli con il diritto di superficie può presentare un progetto che può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quelle sportive, ma "che siano complementari o funzionali alla fruibilità dell'impianto". ADL potrà intervenire anche su quello che c'è dentro il Maradona e sotto, ovvero i parcheggi, una miniera d'oro mai sfruttata, ed anche quello fuori. Tra gli investimenti citati dalla legge sugli stadi di settembre 2023 c'è anche un centro commerciale. Nel ventre invece si è sempre immaginato un museo del Napoli, con ristoranti e punti vendita per far funzionare la struttura tutta la settimana.