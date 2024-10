Olivera è insuperabile, pioggia di 7,5 sui quotidiani: "Straripante! Segna un gol su Musah..."

Mathias Olivera è una delle principali sorprese del Napoli di Conte. Anche contro il Milan ha offerto una prova di grande sostanza. Difensore più che esterno, argina ogni tentativo.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "La chiusura super su Musah vale più di un gol, perché lì la partita poteva anche girare. Sempre attento, infaticabile nelle due fasi".

Voto 7,5 per Il Mattino: "Incrocia quel satanello di Chukwueze che va più veloce di lui e spesso lo sfida: deve raddoppiare sforzi e attenzione per non affondare. Lo fa in maniera stellare. Spinge coi tempi giusti, partecipando alle manovre offensive. Ma dal suo lato è insuperabile"

Voto 7.5 per il Corriere dello Sport: "Partita straripante, uno dei più in palla per gli azzurri. Ferma Musah davanti alla porta con un grande intervento difensivo. Serve Kvara per il 2-0 partenopeo".

Voto 7.5 per Tuttonapoli: "Intervento super ad anticipare Musah su una grande giocata di Morata. Chukwueze è velocissimo e lui gioca una gara davvero importante. Meraviglioso in un recupero su Leao sul finale di gara".